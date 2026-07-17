Lalaki nasakpan nga nangawat og bag sa maestra sulod sa classroom, gidakop

Nalandig sa bilanggoan ang usa ka 26-anyos nga lalaki human nisulod sa classroom sa Pinamungahan Central Elementary School ug gikawat ang bag sa maestra alas 4:00 pasado sa hapon, Huwebes, Hulyo 16, 2026.
Giila sa Pinamungahan Municipal Police Station ang suspek nga si Juvelle Villaver, walay trabaho, residente sa Barangay Linao, Dakbayan sa Talisay.
Samtang ang biktima giila lang sa alyas nga Ivy, 34, minyo ug residente sa Lungsod sa Pinamungahan.
Sa imbestigasyon sa kapulisan, kalit nga nisulod si Villaver sa classroom ni Ivy ug gikuha ang bag niini nga adunay sulod nga ATM card, ID, ug cash nga P3,000.
Namatikdan sa maestra ang suspek samtang nagpadulong na kining mogawas sa gate sa tunghaan dala ang iyang bag.
Tungod niini, daling nisinggit og tabang ang biktima, diin daling gibabagan sa mga concerned citizen ang suspek ug gi-turn over sa nagpatrolyang kapulisan.
Ang suspek mag-atubang og kasong pagpangawat. / JDG