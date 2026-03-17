Lalaki nga armado gireklamo, sikop

Napusasan ang 36-anyos nga lalaki human gireklamo sa mga molupyo tungod sa pagpasundayag niini sa iyang armas sa publiko, Lunes sa hapon, Marso 16, 2026, sa Barangay Poblacion, Lungsod sa Dalaguete.
Giila ang suspek nga si Virgilio Bajarias Jr., residente sa Barangay Consolacion sa maong lungsod. Kasamtangan siyang nagtingkagol sa selda sa Dalaguete Police Station samtang giandam ang kasong kalapasan sa Republic Act 10591 (Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act).
Matod ni Police Major Vincent Zozobrado, hepe sa Dalaguete Police Station, nakadawat sila og impormasyon gikan sa usa ka sibilyan bahin sa usa ka lalaki nga naglakaw-lakaw sa karsada samtang nagbitbit og armas. Daling niresponde ang mga polis ug naabtan ang suspek sa maong dapit.
Sa dihang gipangayuan og dokumento, napakyas ang suspek sa pagpakita og permit o lisensya alang sa iyang gidala nga kalibre .45 nga pistola nga adunay 13 ka buhing bala.
Nangatarungan ang suspek nga duna unta siyay lisensya kaniadto apan na-expire na. / GPL