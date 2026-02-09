Lalaki nga armado, sikop sa ronda

Gironda ang balay sa lalaki nga armado sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group-Mandaue City Field Unit sa Sityo Radar, Purok Shooting Star, Barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu sa alas 7:45 sa buntag, Dominggo, Pebrero 8, 2026.
Ang maong ronda giimplementar pinasikad sa search warrant nga giluwatan ni Judge Nelson Leyco, ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 27 sa dakbayan sa Lapu-Lapu.
Ang suspek giila nga si Rufino Pangasi Berdon nga naila sab nga Rufino Cuarisma Berdon Jr., 38, negosyante og metal scrap nga nagpuyo sa maong lugar.
Nakuha gikan kaniya ang usa ka .45 kalibre nga pistola nga walay serial number ug usa ka steel magazine nga dunay lima ka bala.
Ang ronda gipahigayon human nakadawat og reklamo ang CIDG-Mandaue City Field Unit nga dunay tawo nga kanunay nga magpakita og armas sa maong lugar nga nakapahadlok sa mga residente.
Tungod niini, niaplay dayon og search warrant sa korte ang CIDG-Mandaue batok kang Berdon isip kabahin sa ilang flagship program “Oplan Paglalansag Omega.” / AYB