Lalaki nga gialarma kay armado, gidakop

Gironda sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG)- Mandaue City Field Unit ang balay sa usa ka armado pinasikad sa giisyu nga search warrant sa korte alas 6:10 sa gabii, Martes, Nobiyembre 25, 2025, sa Barangay Butong, Lungsod sa Pinamungajan.
Ang suspek giila nga si Charlito Capa Gorres, 44, residente sa maong dapit.
Ang CIDG-Mandaue City Field Unit sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Captain Melvin Mangahas nakig-alayon sa Pinamungajan Municipal Police Station aron i-serve ang search warrant nga giluwatan ni Judge Judilyn Hugo Tapia Menchavez, ang Executive Judge sa RTC Branch 8 sa Dakbayan sa Toledo batok kang Gorres sa kalapasan sa Republic Act 10591 (Comprehensive Firearms and Ammunition Act) niadtong Nobiyembre 21, 2025.
Nakuha sa mga operatiba ang usa ka kalibre 45 nga pistola nga dunay marking nga Government Model M1911 US Army lakip na magazine niini nga dunay upat ka bala apan wala makapakita og papeles sa maong armas.
Una na nga nakadawat og report ang CIDG 7 batok sa suspek nga kanunay magdala og armas nga nakapahadlok na sa mga silingan. Human makuha ang tanang impormasyon, niaplay ang CIDG 7 og search warrant sa korte ug giaprobahan sab dayon.
Gipatuman nila ang pagronda ubos sa Oplan Paglalansag Omega nga maoy flagship program sa CIDG. / AYB