Lalaki nga gianod sa kusog nga sug sa dagat, nalumos

Nalumos patay ang usa ka 49-anyos nga lalaki samtang naligo sa kadagatan sa may Pilapil’s Park, Barangay Catarman, lungsod sa Liloan niadtong Biyernes, Enero 2, 2026.
Nailhan ang biktima nga si Roel Taneo Hortellano, minyo ug lumolupyo sa Purok Acacia, Sitio San Lorenzo, Barangay Poblacion sa nahisgutang lungsod.
Base sa imbestigasyon sa Liloan police, naglangoy-langoy sa Hortellano sa maong dapit nga giingong nakainom.
Apan matud pa nadala kini sa kusog nga sug nga miresulta sa iyahang pagkalumos.
Nakit-an na lang ang patay’ng lawas sa biktima sa baybayon habig sa Papakit’s Beach Resort sa Barangay Poblacion sa samang adlaw pipila ka oras human sa hitabo. / JDG