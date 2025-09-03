Lalaki nga gipangitaan sa motor nga nawala nanunggab, biktima kritikal

Talandugon ang kahimtang sa usa ka mag-uuma human gidunggab alas 7 sa gabii, Martes, Septiyembre 2, 2025, sa Purok 1, Barangay Sto Niño, Dakbayan sa Toledo.
Si Filbert Oman Sigue, 45-anyos, taga Sityo Gaang, Barangay Arpili, Lungsod sa Balamban, nakaangkon og samad dinunggaban sa iyang walang bahin sa lawas.
Ang suspek nga si Erwin Camangyan Combista, 56, dunay kapuyo, mananagat nga taga Barangay Sto. Niño sa maong dakbayan nadakpan sa hot pursuit operation.
Nakuha sa iyang possession ang kitchen knife nga gigamit sa krimen.
Si Patrolman Christian Celis, imbestigador sa Toledo Police Station, nga nahinabi sa SunStar Superbalita Cebu, niingon nga ang biktima nisuroy sa iyang mga paryente sa dapit ug nakigtagay uban sa iyang kabanay.
Samtang sa pikas lamesa, nagtagay sab ang suspek uban sa pag-umangkon niini.
Apan natingala ang biktima kay nawala ang iyang motorsiklo nga giparking hinungdan nga iyang giduol ang suspek og gipangutana kon nakakita ba sa iyang motorsiklo.
Apan gilain kini pagsabot sa suspek nga niresulta sa ilang panaglalis.
Gitiunag armas sa suspek ang biktima tumong sa ulo.
“Gidul-itan niya sa ulo gikablit maayo gani wala makabuto,” matod ni Patrolman Celis.
Tungod niini, nahitabo ang komosyon og nidagan ang kauban sa biktima.
Apan sa iyang pagbalik, nalup-og na ang biktima, kinsa aduna nay samad dinunggaban sa kilid.
Gidali pagdala ang biktima sa Provincial Hospital sa Toledo apan gibalhin sa tambalanan sa dakbayan sa Sugbo aron ipaubos sa operasyon kay nasamad ang tinai.
Samtang ang suspek nasikop sa mga niresponding polis.
Karong adlawa, Huwebes, ipasaka ang kasong frustrated homicide batok sa suspek. / GPL