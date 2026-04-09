Lalaki nga gipusil-patay sa Carcar wa pa mailhi

Gikan nagduwa og basketball ang nakit-ang wala na’y kinabuhi human gipusil sa tuo nga mata sa Sityo Laray, Brgy. Poblacion, Dakbayan sa Carcar niadtong Martes sa gabii, Abril 7, 2026.
Pabilin pa nga giila sa kapulisan ang biktima nga gibanabanang nagpangedaron og kapin sa 20-anyos.
Nakit-an kini nga nagsul-ob og violet ug pink nga basketball jersey short, puti nga t-shirt, ug duna pa’y dala nga backpack.
Sa inisyal nga imbestigasyon, nahitabo ang pagpamusil atol sa nasinating brownout sa maong dapit, hinungdan nga walay nakakita sa suspek.
Nadunggan na lang sa mga residente ang sunodsunod nga buto sa armas ug sa pag-abot sa mga awtoridad, naglunang na sa kaugalingong dugo ang biktima.
Nanawagan ang kapulisan sa mga kabanay nga adunay nawagtangan og sakop sa pamilya sa pagbisita sa lokal nga punerarya aron pag-ila sa patay’ng lawas.
Sumala sa imbestigasyon sa Carcar Police, nahitabo ang pagpamusil pasado alas 9:00 sa gabii samtang nakasinati og brownout ang maong dapit.
Tungod sa kangitngit, walay nakakita sa mamumuno gawas lamang sa unom ka sunod-sunod nga buto sa armas nga nadunggan sa mga residente.
Gawas sa samad pinusilan sa mata, nakaangkon sab og mga samad sa nagkadaiyang bahin sa lawas ang biktima nga hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon.
Isip tabang sa pag-ila, ang biktima adunay mga patik sa iyang wala nga bukton ug dapit sa iyang dughan.
Kasamtangan kining gipahimutang sa morgue sa Carcar Provincial Hospital.
Nanawagan ang mga awtoridad sa bisan kinsa nga adunay kabanay nga wala pa makauli o nakaila sa maong deskripsyon nga makig-alayon dayon sa ilang buhatan. Padayon pa ang gihimong pakisusi sa kapulisan aron masuta ang motibo ug mailhan ang naghimo sa maong krimen. / JDG