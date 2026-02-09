Lalaki nga kusog mang-bully, gidunggab

Usa ka lalaki nga giingon’g kusog mang-bully ang gidunggab sa iyang silingan alas 9:30 sa buntag, Dominggo, Pebrero 8, 2026, sa Purok Azucena, Barangay Lagunde, Lungsod sa Oslob.
Ang biktima nga si Rodel Amat Cabus, 35, ulitawo apan adunay kapuyo, gidala sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC) human nakaangkon og samad dinunggaban sa walang bahin sa iyang bukobuko.
Samtang ang suspek nga tindero og isda nga si Edwin Suycano Clemente, 40 anyos, ulitawo, gitanggong sa Oslob Police Station og mag-atubang og kasong frustrated homicide.
Nasayran nga ang biktima ug suspek nagkabangi niadtong Sabado sa gabii gumikan sa ilang mga personal nga problema hilabina kon magtagay unya mangahubog.
Pagkabuntag, ang biktima niadto sa panimalay sa suspek, apan ang nahitabo nagkalalis na hinuon sila.
Gibaharan sa suspek ang biktima nga dili mosulod sa iyang panimalay pero namugos kini ug nisulod, hinungdan nga napungot ang suspek og gidunggab ang biktima.
Gidali pagdala sa mga kabanay si Cabus sa tambalanan sa lungsod, apan wala magdugay gibalhin siya sa VSMMC sa Dakbayan sa Sugbo.
Si Major Alejandro Batobalonos nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu, nagkanayon nga managhigala ang biktima ug ang suspek.
Kauban sab silang duha sa trabaho nga manghimo ug balluster sa mga panimalay.
Gawas niini, namaligya sab ang suspek og isda sa ilang lugar.
“Napuno na lagi siya kay permi lang daw bullyhon. Wala na makaagwanta, nadunggaban ang biktima sa iyang kalagot” matod ni Batobalonos.
Nibutyag ang suspek nga sa panahon nga mamaligya siya og isda, kantiyawan siya sa biktima.
Matod pa nga gitigom ra niya ang iyang kalagot hangtod nga nahinaykan niya ang biktima niadtong Dominggo kay napuno na siya. / GPL