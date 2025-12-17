Lalaki nga mihapos-patay sa iro kay anak ‘gihamag’

Giangkon sa usa ka amahan sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City nga nakapatay siya og iro nga ginganlan og “Whitey” human kini nanggukod sa iyang anak sulod sa ilang subdivision.
Ang insidente nga nakuhaan og viral video nga makita ang pagbalik-balik og bunal sa iro, nakamugna og debate tali sa animal welfare ug public safety.
Namatay si Whitey tungod sa grabeng kadaot sa ulo .
Nitahan ug nangayog pasaylo ang amahan ngadto kang Barangay Captain Eulogio Manayon.
Gipasabot niya nga iya tong nabuhat tungod sa “paternal instinct” ug grabeng kahadlok para sa iyang 12-anyos nga anak, nga na-trauma na kaniadto human napaakan usab og iro.
Gikompirma sa mga residente nga dugay na nilang problema ang mga agresibong libud-suroy nga iro sa ilang lugar.
Nasayran nga dili diay kadto ang unang higayon nga nakapaak si Whitey. / DPC