Lalaki nga na-missing, bukog na'ng napalgan

Nakubkoban nga bukog na lang ang 23-anyos nga lalaki sa bakanteng luna sa Citilink, Barangay Pahina Central, Dakbayan sa Sugbo niadtong Oktubre 19, 2026, sa hapon kinsa duha ka semana na nga na-missing.
Gikompirmar mismo sa inahan nga ang nakawtan iya sa iyang anak nga si Isaac Vergel Viernes, nagpuyo sa Sityo Baskio, Barangay Basak Pardo.
Si Jenny Viernes positibong niila sa iyang anak pinaagi sa gisul-ob niini nga itom nga short ug puwa nga brief.
“O siya gyud akong anak kay sa iyang gisul-ob nga iyang short nga black ug brief nga red ug katong ngipon niya nga napangag,'' matod sa inahan.
Sumala ni Jenny nga katapusan niya nga nakit-an iyahang anak niadtong Oktubre 7 sa kadlawon nga naghigda-higda pa sa ilaha human naninda og sisig ug kalit ra nga nawala nga walay pananghid.
Gatuo ra ang inahan nga niadto siya sa balay sa iyang kapuyo sa Barangay Labangon.
Apan nipahibawo ang kapuyo ni Isaac nga wa na kini mouli sa ilaha hinungdan nga gipangita na nila kini, gireport sa mga polis ug gi-post sa social media.
Niadtong Oktubre 18, dunay nipahibawo sa inahan nga naay nakahatag og impormasyon sa kapulisan nga ang iyang anak gilabay sa maong bakanteng luna hinungdan nga nagpatabang dayon sila sa mga awtoridad.
Gisusi gilayon sa kapulisan ang maong dapit inabagan sa mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO) ug ilang gisubay ang gigikanan sa lain nga baho.
Si Cebu City Councilor Dave Tumulak nibutyag nga atol sa ilang pagkubkob mga duha ka tiil ang gilawmon, nakawtan nila ang mga bukog ingon man pipila ka mga ebidensya nga pwedeng magamit sa imbestigasyon.
''Naay nakita nga mga bukog. Di na man gyud siya tibuok nga lawas. Gi-confirm sa taga punerarya nga tawo na. Ang nahitabo ani, kining maong lalaki gipatay, gimasahan, gisagulan og uling para dili manimaho. Naa sa'y nakita didto sa site nga didto nagmasa. Naa say nakuha nga mga ebidensya, sama sa sako nga duol didto sa area. So, planado ang pagpatay aning tawhana. Giputos siya og panapton, gihagbong sa kanal,'' matod ni Tumulak.
Nidugang ang konsehal nga medyo hilaw-hilaw pa ang semento nga gimasa nga nagpamatuod nga di pa kini dugay nga gilubong ug posibleng sa luyo nga bahin niagi ang mga nagbuhat niini sa biktima.
Nakakuha ang kabanay sa biktima og CCTV footage diin nakita siya nga naay kuyog nga usa ka lalaki ug babaye sa taytayan atbang sa lugar diin siya nakubkoban niadtong Oktubre 7 mga alas 4 pasado sa kadlawn.
Wala pa mahibaw-i kon unsa ang motibo sa pagpatay sa biktima. /JDG