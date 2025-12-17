Lalaki nga nagbaktas sa V. Rama, gipusil-patay

Patay ang usa ka 28 anyos nga lalaki human pusila sa duha ka tawo alas 2:20 sa hapon, Miyerkules, Disyembre 17, 2025 sa V. Rama Avenue, Sityo Melonida, Barangay Calamba, Siyudad sa Sugbo.
Ang biktima giila nga si John Arthur Palao, 28, taga Sityo Kawayan, Barangay Sambag II.
Sa imbestigasyon sa Sawang Calero Police Station 6 sa Cebu City Police Office (CCPO) nga samtang naglakaw ang biktima kalit lang kini nga gipusil sa duha ka lalaki.
Usa sa mga saksi ang niila sa namusil nga ginganlan og Rosmar ug laing kauban nga daling nisibat human sa pagpamusil.
Dali nga gidala ang biktima sa Cebu City Medical Center (CCMC) apan gideklarar nga dead on arrival.
Gibutyag sa saksi nga samtang naglakaw ang biktima, ang suspek nga naka tshirt ug pula nagtago nang daan sa sementadong poste.
Dihang niagi na sa tungod ang biktima, nibunot ang suspek sa iyang armas dayong pusil sa pipila ka higayon.
Naigo sa likod nga bahin sa lawas ang biktima hinungdan sa iyang kamatayon.
Ang kapulisan sa Sawang Calero nilusad na og manhunt operation batok sa mga suspek. / AYB