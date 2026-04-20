Lalaki nga nagselebrar sa birthday sa amahan, napalgang patay sa dagat

Patay na nga napalgan ang 21-anyos nga lalaki nga galutaw-lutaw sa kadagatan tungod sa usa ka beach resort sa Sityo Guimbal, Barangay Canamucan, Lungsod sa Compostela nga unang gikataho nga na-missing mga alas 3:00 sa hapon niadtong Abril 19, 2026.
Ang nakalas giila nga si Adril Benedict Jayme, ulitawo nga lumolupyo sa Barangay Mabini, Talamban, Cebu City.
Nadawat sa kapulisan ang taho mahitungod sa maong insidente alas 4:10 sa hapon sa maong adlaw ug dali nila kining girespondehan uban sa mga sakop sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO).
Gikataho nga naligo sa dagat si Jayme kauban iyang pamilya tungod kay nagselebrar sa adlaw’ng natawhan sa iyang amahan.
Apan matod pa nga mga alas 3:00 sa hapon, kalit lang nawagtang si Jayme, hinungdan nga nangayo sila og tabang sa pagpangita niini.
Human sa pila ka oras nga pagpangita uban sa mga awtoridad, nakit-an ang lawas ni Jayme mga alas 8:00 na sa gabii.
Gituohan kini nga nalumos.
Gisuwayan si Jayme pagdala sa Danao Provincial Hospital apan gideklarar kini nga dead-on-arrival sa attending physician.
Gipahimangnuan sa mga awtoridad ang pamilya sa biktima nga ipaubos kini sa autopsy aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon. / JDG