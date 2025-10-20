Lalaki nga namana, nalumos

Usa ka 33 anyos nga lalaki ang nalumos samtang namana og isda sa kadagatan sa Barangay Marigondon, Siyudad sa Lapu-Lapu, niadtong Sabado sa buntag, Oktubre 18, 2025.
Sumala sa Lapu-Lapu City Police Office, nahitabo ang insidente mga alas 9:30 sa buntag ug na-report sa mga otoridad mga alas 11:30 na sa buntag.
Ang biktima, nga taga Barangay Gun-ob, Lapu-Lapu City, gikataho nga nisawom sa giladmon nga mga 15 metros uban sa usa ka kauban nga 24 anyos nga taga Jagobiao, Mandaue City, dihang kalit siyang nagkurog ilawom sa tubig.
Ang kauban misulay sa pagluwas sa biktima apan napakyas, hinungdan nga nangayo siya og tabang sa duol nga mga mangingisda.
Gidala ang biktima sa baybayon, apan giingong wala na kiniy kinabuhi.
Gideklara siyang patay sa Lapu-Lapu City medical team. / DPC