Lalaki nga nanagmal sa kapuyo, gidakop

NAGTINGKAGOL sa Mambaling Police Station ang 45-anyos nga lalaki human giingong nanagmal sa iyahang kapuyo sa Sitio Colveta 1, Barangay Mambaling, Siyudad sa Sugbo niadtong Huwebes, Agusto 21, 2025.
Si alyas Juan gipadakop mismo sa iyahang 40-anyos nga kapuyo nga si alyas Shiela.
Ang biktima nangayo og pakitabang sa barangay hinungdan nga gidakop sa mga tanod ang suspek og ila kining gi- turn over sa Mambaling Police Station. Sa pakighinabi kang Juan, hugot siya nga nihimakak sa pasangil batok kaniya.
Matod niya nga sulod sa 20 ka tuig kapin nila nga panag-uban, wala gyud siya makadagmal sa iyang kapuyo.
Apan nisaysay siya nga niadtong higayona, nagkalalis sila sa iyang kapuyo tungod kay matod pa gikuha niya iyang selpon para unta i-charge.
Tungod sa iyang kapungot ilabi na nga nakainom siya niadtong higayona, nikuha siya og hinagiban para panghadlok sa biktima aron muhunong na kini og yawyaw.
Giingong nasamdan gamay ang biktima dihang nasaghiran sa maong hinagiban.
Ang maong suspek posibleng mag-atubang og kasong kalapasan sa Republic Act 9262 kon Physical Abuse. / JDG