Lalaki nga nangulata sa kapuyo, gidakop

Gidakop sa mga barangay tanod ang usa ka 23-anyos nga lalaki human giingong nangulata sa iyahang 38-anyos nga kapuyo sa Sityo Tulay, Barangay Buot-Taup, bukirang bahin sa Dakbayan sa Sugbo mga alas 12 sa udto niadtong Huwebes, Septiyembre 18, 2025.
Ang suspek nga gi-turn over sa mga barangay tanod sa Malubog Police Station nailhan nga si alyas Martin, walay trabaho.
Atol sa pakighinabi sa imbestigador sa biktima nga si alyas Rina, nibutyag siya nga kalit nga gibira ang iyang buhok sa suspek ug gisumbag duha kahigayon iyang nawong ug bukton nga niresulta sa iyang pagkabun-og.
Giingong nisyagit ang biktima para mangayo og tabang hinungdan nga gitabangan siya sa iyang iyaan nga iya ra sab nga silingan.
Tungod sa panghitabo, nanawag sila og tabang sa maong barangay ug naabot ang mga tanod nga maoy nidakop sa suspek kinsa mag-atubang og kasong Physical Injury in relation to RA 9262 kun Violence Against Women and Children. / JDG