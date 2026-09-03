Lalaking ‘gi-salvage,’ napalgan sa Sudlon 1

Wala na’y kinabuhi nga napalgan ang usa ka lalaki nga gihigot ang mga kamot gamit ang pisi sa manok daplin sa karsada sa Sityo Morga, Barangay Sudlon 1, Dakbayan sa Sugbo, Huwebes sa hapon, Septiyembre 3, 2026.
Sa inisyal nga kasayuran gikan sa Malubog Police Station, nakadawat sila og tawag bahin sa maong patay ala 1:45 sa hapon.
Pag-abot sa mga polis sa maong dapit, gihulagway ang biktima nga gibanabanang nag-edad og 50 anyos pataas, nagsul-ob og puwa nga polo shirt ug checkered nga short color blue ug white.
Ang patayng lawas nakit-an nga adunay samad sa
iyang ulo.
Ipaubos ang iyang lawas sa post-mortem examination aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa iyang kamatayon.
Sa pagkakaron, padayon nga gisusi sa kapulisan ang identity sa biktima ug gihimo na ang pagsubay sa mga CCTV sa palibot aron matultolan ug mailhan ang naghimo sa maong krimen. / JDG