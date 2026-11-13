Lalaking midala sa laing motor, gipriso

Tungod sa pagtuo nga motorsiklo sa iyang ig-agaw, usa ka 18-anyos nga lalaki ang gibalhog sa prisohan human gipasanginlan nga nangarnap og motor nga naka-park sa Sityo Soquite, Barangay T. Padilla, Dakbayan sa Sugbo niadtong gabii sa Nobiyembre 11, 2026.
Pinaagi sa CCTV footage ug tabang sa mga istambay, nailhan ang suspek nga si alyas Theo, ulitawo, residente sa Sityo Acacia, Barangay Lorega San Miguel.
Samtang, ang biktima nga personal nga nireport sa kapulisan mao ang 22-anyos nga ulitawo nga si alyas Michael, taga Purok 4, Barangay San Jose.
Subay sa imbestigasyon sa Parian Police Station, nisaysay ang biktima nga iyang gi-park ang iyang itom nga Honda Beat sa gawas sa balay sa iyang uyab atol sa iyang pagpamisita.
Apan dihang iya kining gibalikan kay nabilin ang iyang yawe, nawa na ang motor.
Dihang nailhan ang suspek, giadto dayon kini sa kapulisan sa ilang panimalay. Naabtan sa mga polis ang maong motorsiklo nga naka-park kilid sa karsada apan wala na didto ang suspek.
Pipila ka oras ang milabay, boluntaryong nitahan sa buhatan sa Parian Police Station ang suspek tungod sa maong salaod ug gipaabot nga mag-atubang kini og tukmang kaso.
Nangatarungan ang suspek nga nagtuo siya nga iya sa iyang ig-agaw ang maong motorsiklo tungod kay pareho kini og porma. / JDG