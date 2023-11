Lam: Wa’y laktod sa kalampusan

“Doing the best I can for the patients and making sure they get the best care possible.”Kini ang pulong ni Justin Riley Yap Lam, 26, gradwado sa kursong Medisina gikan Cebu Institute of Medicine (CIM), kinsa nikuha sa numero unong puwesto sa top 10 uban sa average nga 89 porsyento sa Physicians Licensure Exa­mination niadtong Oktubre 2023.

Nalakip si Lam sa 4,083 sa 6,456 ka ningkuha sa maong pasulit nga gianunsyo sa Professional Regulations Commission (PRC) nga nakapasar.

Matod ni Lam, atol sa review, nagtuon siya sulod sa unom ngadto sa pito ka adlaw kada semana, 10 ngadto sa 12 ka oras kada adlaw, lakip sa pagbisita sa simbahan sa Simala uban sa iyang mga higala.

“Somedays you feel tired, some days you just don’t want to study but we pushed ourselves in order to get what we want,” dugang ni Lam sa pakighinabi sa SunStar Cebu.

Sa iyang pagpangandam, iyang gigamit ang “aktibong paghinumdom” nga teknik sa iyang pagtuon ug naningkamot sa pagsabot sa iyang gibasa, dayon pagtubag sa daghang pangutana bahin sa subjects.

Matod ni Lam, nalipay siya sa resulta sa eksaminasyon tungod kay wala niya damha nga naa siya sa labing taas nga pwesto sa nakapasar sa board.

Uban ang lisensya sa doktor, iyang gihisgutan nga nagplano siya nga mohimo usa ka residency sa Internal Medicine, bisan kon wala pa siya nakadesisyon kon unsang espesyalidad ang iyang sundon.

Sa panahon sa iyang internship, kini nakapaamgo kaniya nga ang medisina mao ang iyang tinuod nga tawag.

“Going around the hospital seeing doctors care for patients is very inspiring,” dason ni Lam.

Ang iyang mga minahal sa kinabuhi mao ang nakadasig kaniya sa pagpadayon sa karera sa medisina nga nakatampo usab sa iyang kalampusan ug pagpasar sa pasulit.

“My family, specially my mom, was my main motivation, doing this for them makes it so much more meaningful,” dugang niya.

Gipangutana bahin sa iyang tambag sa mga gusto nga mosulod sa Medisina, si Lam niingon nga kinahanglan nga tutok gyud sa pagtuon, wala’y mga laktod sa kalampusan. / CAV