Lamac MPC nag-abli og branch sa lungsod sa Bohol

Usa ka bag-ong milestone ang nasaksihan sa Lamac Multi-Purpose Cooperative (LMPC) human niini gibuksan ang ika-77 nga sanga sa Garcia-Hernandez, Bohol.
Kini nga kalihukan nagtimaan sa padayon nga misyon sa LMPC sa pagpalig-on sa komunidad ug pag-alsa sa kinabuhi sa katawhan pinaagi sa paghatag og accessible, sustainable, ug people-centered nga serbisyo.
“Ang matag sanga nga among matukod dili lamang opisina, kondili usa ka bag-ong higayon sa pagtukod og oportunidad para sa kalambuan. Ang among tinuod nga tumong mao nga walay mabilin sa luyo,” matod sa pamunoan sa kooperatiba atol sa pag-abli.
Sugod sa iyang pagkahamtong sa Barangay Lamac, Pinamungajan, Cebu, ang LMPC karon usa na sa mga nanguna nga kooperatiba sa nasod nga nagserbisyo sa liboan ka miyembro sa Visayas ug Mindanao.
Pinaagi sa Garcia-Hernandez Branch, mas daghang Boholano ang makapahimulos sa mga programa sa LMPC sama sa savings, credit, microfinance, livelihood, ug community development nga nagpamatuod sa tinud-anay nga mensahe: “Empowering Communities, Uplifting Lives.”