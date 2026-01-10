Lambo Mabolo daog sa ritual showdown

Nanghawod ang contigent, ‘Lambo Mabolo’, Barangay Mabolo, Cebu City human nga gideklarar nga winner sa Sinulog sa Dakbayan 2026 sa ritual showdown, niadtong Sabado, Enero 10, 2026 nga gipahigayon sa City Sports Center.
Nakuha sab nila ang 1st runner-up sa street dancing competition, best in musicality, ug best in costume.
Ania ang mga nidaog:
Ritual Showdown
Champion - Lambo Mabolo of Barangay Mabolo
1st runner-up - Lumad Basakanon - Barangay Basak San Nicolas
2nd runner-up - Banay San Nicolasnon – Barangay San Nicolas Proper
3rd runner-up - Banay Laba-ngon – Barangay Labangon
4th runner-up - Tribu Bulaknon – Barangay Babag
5th runner-up - Tugbok Tejero Kultura Ensemble – Barangay Tejero
6th runner-up - Sinag San Roqueño Performing Arts - Barangay San Roque Cuidad
Street Dancing
Champion - Lumad Basakanon of Barangay Basak San Nicolas
1st runner-up - Lambo Mabolo of Barangay Mabolo
2nd runner-up - Tugbok Tejero Kultura Ensemble
Best in Musicality
Champion - Lambo Mabolo - Barangay Mabolo
1st runner-up - Lumad Basakanon - Barangay Basak San Nicolas
2nd runner-up - Banay Labangon – Barangay Labangon
3rd runner-up - Banay San Nicolasnon – Barangay San Nicolas Proper
4th runner-up - Tribu Bulaknon – Barangay Babag
Best in Costume - Lambo Mabolo -Barangay Mabolo
Samtang ang Digos City National High School maoy nidaog sa Sinulog Brass Band Competition, 1st runner-up ang Silliman University ug 2nd runner-up ang St. Paul University Dumaguete. / CLC