Lambo Mabolo daog sa ritual showdown

Nanghawod ang contigent, ‘Lambo Mabolo’, Barangay Mabolo, Cebu City human nga gideklarar nga winner sa Sinulog sa Dakbayan 2026 sa ritual showdown, niadtong Sabado, Enero 10, 2026 nga gipahigayon sa  City Sports Center. 

Nakuha sab nila ang 1st runner-up sa street dancing competition, best in musicality, ug best in costume.

Ania ang mga nidaog: 

Ritual Showdown

Champion - Lambo Mabolo of Barangay Mabolo

1st runner-up - Lumad Basakanon - Barangay Basak San Nicolas

2nd runner-up - Banay San Nicolasnon – Barangay San Nicolas Proper

3rd runner-up - Banay Laba-ngon – Barangay Labangon

4th runner-up - Tribu Bulaknon – Barangay Babag

5th runner-up - Tugbok Tejero Kultura Ensemble – Barangay Tejero

6th runner-up - Sinag San Roqueño Performing Arts - Barangay San Roque Cuidad

Street Dancing

Champion - Lumad Basakanon of Barangay Basak San Nicolas

1st runner-up - Lambo Mabolo of Barangay Mabolo

2nd runner-up - Tugbok Tejero Kultura Ensemble

Best in Musicality

Champion - Lambo Mabolo - Barangay Mabolo

1st runner-up - Lumad Basakanon - Barangay Basak San Nicolas

2nd runner-up - Banay Labangon – Barangay Labangon

3rd runner-up - Banay San Nicolasnon – Barangay San Nicolas Proper

4th runner-up - Tribu Bulaknon – Barangay Babag

Best in Costume - Lambo Mabolo -Barangay Mabolo

Samtang ang Digos City National High School maoy nidaog sa Sinulog Brass Band Competition, 1st runner-up ang Silliman University ug 2nd runner-up ang St. Paul University Dumaguete. / CLC  

