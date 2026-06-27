LaMelo-Edwards tandem epektibo o pulos buaya?

Pangutana karon sa basketball fans kon unsa ka kusgan kining bag-ong panagtandem ni kanhi All-Star guard LaMelo Ball ug superstar Anthony Edwards sa Minnesota Timberwolves.
Ang pambato nga poit guard sa Charlotte Hornets nga si Ball gipadala na ngadto sa Timberwolves nga nakabuhat sa bag-ong duo kuyog ang No. 1 pick sa 2020 Draft nga si Edwards.
Si Ball ug Edwards pulos gikan sa 2020 Draft, diin napili si Ball nga ikatulo sa Hornets.
Agig baylo, makuha sa Hornets ang forward nga si Naz Reid, usa ka unprotected 2033 first-round pick, tulo ka first-round pick swaps (2028, 2029, ug 2030), ug tulo ka second-round picks (2029, 2032, ug 2033).
Ang Minnesota usab maoy makakuha nilang Ball ug Josh Green.
Si Ball, ang 2020-21 NBA Rookie of the Year, mosulod na sa iyang ikapito nga season sa NBA. Nahimo siyang All-Star niadtong 2022 ug nag-average og kapin sa 20 puntos kada duwa sulod sa lima ka sunodsunod nga season.
Nakaduwa si Ball og 72 ka dula sa miaging tuig, diin iyang gipakita ang labing nindot nga season sa iyang karera sukad sa iyang pagka-All-Star. Si Ball maoy No. 3 pick niadtong 2020 NBA Draft ug daling nakakuha og dako nga pagtagad gikan sa tibuok kalibutan.
Managlahi ang opinyon sa netizen sa maong traded.
Adunay niingon nga di magsilbi ang tandem ni Ball ug Edwards kay ang duha pulos ball-dominant o nagpasabot nga pulos gusto nga kontrolon nila ang posisyon sa bola.
Naa sab netizen nga niingon nga usa kini ka “deadly combo” kay pulos man kusgan ug scorer ang duha.
Dugang pa sa usa ka netizen nga nakakuha napud og legit combo point guard ang Timberwolves.
Sa 2025-2026 season nahuman sa Timbervoles ang regular season nga adunay 49-33 (win-loss) record ug nakuha ang ikaunom nga pwesto sa Western Conference.
Nidaog ang Minnesota sa first round sa playoffs, 4-2, batok Denver Nuggets, apan gitagak sila ni Victor Wembanyama and the San Antonio Spurs sa West semis. / RSC