Lancers 4-0 ang tumong

Mga duwa karon:
5:15 pm- UC batok USJ-R (High School)
6:45 pm- UV batok CITU (College)
Punteryahon sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers ang ikaupat nilang sunodsunod nga kadaugan sa samang gidaghanon nga mga duwa sa ilang pagpakigsangka sa Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildcats sa main game karong Huwebes, Septiyembre 25, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division sa New Cebu Coliseum.
Ang Green Lancers, nga lab-as pa sa ilang dakong kadaugan batok sa University of San Carlos (USC) Warriors, 76-61, niadtong Martes, Septiyembre 23, kasamtangang nagsolo sa ibabaw nga bahin dala ang limpyong 3-0 nga rekord.
Sa ilang bahin, ang Wildcats nagtinguhang makabangon human sila nasugamak sa nag-una nilang duha ka mga tahas batok sa University of Cebu (UC) Webmasters, 63-74, ug Benedicto College (BC) Cheetahs, 51-68.
Dili ikalimod nga dakong inilog ang Green Lancers batok sa Wildcats apan wala kini nagpasabot nga nasulod nang daan sa ilang bulsa ang kadaugan.
Angayang hunahunaon sa Green Lancers nga nakasugat sila og grabeng pagpanghudlat una nila napayukbo ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers, 74-70, ug University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars, 66-62, sa nag-una nilang duha ka mga tahas.
Sa ilang bahin, ang Wildcats gilaumang nakat-on na og leksyon human sa ilang nasinati nga sunodsunod nga kapildihan ug puwede kini nilang gamiton batok sa Green Lancers.
Sa dili pa magsangka ang Green Lancers ug Wildcats, magpinaksitay una ang UC baby Webmasters ug USJ-R Jaguar Cubs.
Ang Baby Webmasters mosuway pagbawi human sila nasubhan og makapakugang nga kapildihan batok sa CITU Wildkittens, 67-79.
Sa ilang bahin, ang Jaguar Cubs nasubhan og kadaugan batok sa Cebu Eastern College (CEC) Dragons, 70-62, apan nasugamak sila sa kapildihan sa nagsunod nilang duha ka mga tahas batok sa University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) Junior Webmasters, 53-63, ug defending champions Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles, 57-69.
Sa high school division nga kombati niadtong Martes, Septiyembre 23, gipakaging sa USPF Baby Panthers ang UV Baby Green Lancers, 69-60.
Mao kini ang labing unang duwa sa Baby Panthers samtang ang Baby Green Lancers natakilpo sa 2-1 nga rekord. / ESL