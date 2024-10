Lancers 4-0 maoy tinguha

Mga duwa karon:

5:15 pm- CRMC batok CITU (High School)

6:45 pm- CRMC batok UV (College)

Protektahan sa college defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers ang ilang limpyong rekord sa ilang pagpakigbatok sa Cebu Roosevelt Memorial Colleges (CRMC) Mustangs sa main game karong gabii sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball event sa Cebu Coliseum.

Ang Green Lancers, nga gikan sa dakong daog batok sa Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildcats niadtong Sabado, Oktubre 19, 2024, naggunit og 3-0 nga rekord.

Kon modaog karon ang Green Lancers, hayan makakuha sila og bahin sa liderato kauban ang University of Cebu (UC) Webmasters, nga adunay 4-0 nga rekord.

Ang Mustangs, nga adunay 1-2 nga rekord, nagtinguha nga masumpayan ang ilang himaya nga gibati human nila naposte ang labing una nilang daog batok sa University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons, 78-71, niadtong Oktubre 3.

Sa premirong duwa, magsangka ang high school teams nga CRMC Baby Mustangs ug CITU Wildkittens.

Ang Wildkittens adunay 3-2 nga rekord samtang ang Baby Mustangs adunay 1-4 nga baraha.

Sa mga duwa niadtong Dominggo, Oktubre 20, gipangmakmak sa Webmasters ang University of San Carlos (USC) Warriors, 57-46, sa college division.

Samtang sa high school division, ningdaog ang defending champions Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles batok sa Cebu Eastern College (CEC) Dragons, 74-60, University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue batok Don Bosco Technological Center (DBTC) Greywolves, 81-49, ug Baby Green Lancers batok Baby Webmasters, 75-50. / ESL