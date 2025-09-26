Lancers 4-0 na sa Cesafi

Sama sa gilauman, gipanglampornas sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers ang Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildcats, 94-67, sa main game niadtong Huwebes, Septiyembre 25, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball college division sa New Cebu Coliseum.
Sa kadaugan, napahugtan og maayo sa Green Lancers ni coach Gary Cortes ang ilang paggunit sa solong liderato ug ningsulbong sila sa limpyong 4-0 nga rekord samtang ang Wildcats, nga gigihayan na karon sa kanhi coach sa Green Lancers nga si Donbel Belano, nasugamak sa 0-3 nga rekord.
Pagsugod pa lang sa duwa, kontrolado na sa Green Lancers ang kombati ug nakaposte dayon sila og dakong labaw sa sayong bahin.
Ning-aksyon paggukod ang Wildcats sa 2nd half apan tataw nga wala gyud sila’y ikaparang sa puwersa sa multi-titled Green Lancers hangtod na nahuman ang kombati.
Ang Green Lancers gipangulohan ni Winston Bingil pinaagi sa iyang 20 puntos, tulo ka rebounds ug duha ka assists.
Sa high school division, gipangpukan sa University of Cebu (UC) Baby Webmasters ang University of San Jose–Recoletos (USJ-R) Jaguar Cubs, 64–53, sa premirong duwa.
Ang Baby Webmasters ningsaka sa 1-1 nga rekord samtang ang Jaguar Cubs natagak sa 1-3 nga baraha.
WALA’Y MGA DUWA
Sa laing bahin, wala’y ipahigayon nga mga duwa sa basketball karong adlawa, Sabado, Septiyembre 27, gumikan kay gamiton ang New Cebu Coliseum alang sa Cebu Chamber of Commerce and Industry (CCCI) “Flood Hero Cebu” event.
Ang upat ka nakaeskedyul unta nga mga duwa karong adlawa iuswag sa laing petsa.
Ang Flood Hero Cebu event gisuportahan sa tag-iya sa New Cebu Coliseum ug UC President nga si Atty. Augusto W. Go. / ESL