Lancers, Cheetahs magtigi

Mga duwa karon:

5:15 pm- UV batok DBTC (High School)

6:45 pm- UV batok BC (College)

Sagubangon sa Benedicto College (BC) Cheetahs ang labing lisod nilang pagsuway sa main game karong Huwebes sa gabii, Nobiyembre 7, 2024, batok sa defending champions University of he Visayas (UV) Green Lancers sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) college basketball sa Cebu Coliseum.

Ang Cheetahs nga usa sa labing bag-ong miyembrong teams sa liga, surpresang ningsulbong sa ibabaw human nila gipangharos pagdaog ang nag-una nilang upat ka mga tahas nga nagpahiluna kanila sa ikaduhang dapit.

Ang ilang 4-0 nga rekord seguradong maghatag og dugang kadasig sa Cheetahs ning grabe ka lisod nga tahas.

Kini nga kombati maoy makasukod og insakto kon unsa ka lawom ang puwersa sa Cheetahs ni coach BJ Murillo.

Kinahanglang ipagawas sa Cheetahs ang tanan nilang ikabuga ning sangkaa hilabi na kay gilaumang mamungot ang Green Lancers ni coach Gary Cortes nga gikan sa sakit nga pagkapildi batok sa league-leader University of Cebu (UC) Webmasters, 57-55.

Ning maong pildi, natagak ang Green Lancers sa 5-1 nga rekord.

Ang modaog ning sangkaa makabaton og hayag nga poruhan aron makasulod sa Top 2 nga nagtangag og twice-to-beat nga bintaha alang sa semi-finals.

Sa premirong duwa, magsangka ang UV Baby Green Lancers batok Don Bosco Technological Center (DBTC) Greywolves.

Sa mga duwa niadtong Martes, Nobiyembre 5, gipangkawras sa Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildkittens ang BC Baby Cheetahs, 72-64, sa high school division samtang gipangpahit sa BC Cheetahs ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers, 72-61, sa college division. / ESL