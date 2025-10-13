Lancers kaging sa Webmasters

Ningbangon gikan sa pagkapandol ang University of Cebu (UC) Webmasters ug ilang gipakuratan ang defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers, 70-64, sa main game niadtong Dominggo sa gabii, Oktubre 12, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball college division sa New Cebu Coliseum.
Ang Webmasters nga gikan sa makapakugang nga kapildihan batok sa University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons, 69-73, namungot sa Green Lancers nga ningbutlog kanila sa finals series sa niaging tuig.
Ang Webmasters ni coach Atty. Kern Sesante naggukod hapit sa kinatibuk-ang duwa apan kalit lang nanginit sa tungatungang bahin sa 4th quarter aron putlon ang lima ka sunodsunod nga kadaugan sa Green Lancers ni coach Gary Cortes.
Ningsangka ang Webmasters sa 3-1 nga rekord samtang ang Green Lancers nahagba sa 5-1 nga baraha.
Nagkumboya sila si Andre Cuizon ug Neon Chavez aron dugkatan ang kalit nga pagsutoy sa opensa sa Webmasters sa hinapos nga bahin.
Gipangulohan ni Cuizon ang Webmasters pinaagi sa iyang 11 puntos.
Sa laing mga duwa sa college division, gipanglampornas sa University of San Carlos (USC) Warriors ang Cebu Institute of Technology University (CIT-U) Wildcats, 63-41, gipangmakmak sab sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers, 80-56, samtang gipangkawras sa Benedicto College (BC) Cheetahs ang UP Fighting Maroons, 64-56.
Sa high school division, gipakaging sab sa University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) Junior Webmasters ang defending champions Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles, 71-64.
Sa laing mga duwa sa high school, gipangwisiwisi sa USPF Baby Panthers ang Don Bosco Technological Center (DBTC) Greywolves, 79-58, gipangkikit ang BC Baby Cheetahs ang USJ-R Jaguar Cub, 46-43, samtang gibugwakan og kayo sa Cebu Eastern College (CEC) Dragons ang CIT-U Wildkittens, 54-52. / ESL