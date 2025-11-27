Lancers kontra Jaguars

Mga duwa karon:
5:15 pm- UV batok SHS-AdC (High School)
6:45 pm- UV batok USJ-R (College)
Paamagon og suway sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers ang ilang purohan sa inilugay og puwesto sa Top 2 sa college division sa ilang pagpakigsangka sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars sa main game karong Biyernes sa gabii, Nobiyembre 28, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) basketball tournament sa Cebu Coliseum.
Mahinungdanon ang pagsulod sa Top 2 gumikan kay maghatag kini og twice-to-beat nga bintaha sa nagkaduol nga semi-final round.
Ning pagsuwat, ang Green Lancers nasulod na sa Top 2 dala ang 9-2 nga rekord apan puwede pa silang matagak ning maong tapok hilabi na kon mapilde sila bisan og duha sa nahabilin nilang tulo ka mga duwa sa double-round elimination sugod karon.
Sa ilang bahin, ang Jaguars nga kasamtangang naglingkod sa ikaupat dala ang 6-4 nga rekord, kuli na nga makataak sa Top 2 apan dako pa sila og poruhan nga makaseguro og luna sa semi-finals hilabi na kon modaog sila ning duwaa.
Hinuon, dili ikalimod nga usa ka malisod nga tahas sa Jaguars ang pagbuntog sa Green Lancers apan wala kini nagpasabot nga wala sila’y kapasidad sa pagbuhat sa ingon.
Sa premiro nilang sangka niadtong Septiyembre 30, nakakombati og insakto ang Jaguars una sila ningyukbo sa Green Lancers, 62-66.
Sa high school division, magsangka ang defending champions Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles ug UV Baby Green Lancers sa premirong duwa.
Krusyal kining sangkaa alang sa Magis Eagles ug Baby Green Lancers nga nahilakip sa teams nga adunay purohan nga masulod sa semis.
Sa mga duwa niadtong Miyerkules, Nobiyembre 26, gipangbuntog sa University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons ang University of the Philippines Foundation (USPF) Panthers sa college division samtang gipangbugwakan og kayo sa Cebu Eastern College (CEC) Dragons ang USPF baby Panthers, 79-69, sa high school division. / ESL