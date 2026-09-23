Lancers mimakmak sa UCLM

Mga duwa karon:
6:15 pm- SHS-AdC batok BC (High School)
7:45 pm- USJ-R batok BC (College)
Sama sa gilauman, gipanglubong og taga liog sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers ang bag-ong salmot sa college division nga mao ang University of Cebu Lapulapu/Mandaue (UCLM) Webmasters, 95-63, sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) Season 26 basketball tournament niadtong Martes sa gabii, Septiyembre 22, 2026, sa Cebu Coliseum.
Nagpauwan og lima ka three-point shots si AJ Sacayan sa iyang pagmugna og 20 puntos aron pangulohan ang kadaugan nga nagtukmod sa Green Lancers sa ikaupat nga luna dala ang 3-1 nga rekord.
Ang UCLM Webmasters nakasukol pa og insakto sa sayong bahin ug igo lang silang naggukod og upat ka puntos pagkahuman sa 1st quarter, 18-22.
Apan human niini, gitamakan sa na’g sugod sa Green Lancers ang gasolinador sa ilang opensa aron inaton ang ilang labaw sa dobleng numero, 47-35, sa halftime.
Sa pagpadayon sa duwa, nagpadayon sab ang kabangis sa Green Lancers hangtod nga hingpit nilang nadominar ang duwa.
Ang UCLM Webmasters, nga 1-5 ang rekord, gipangulohan ni Javer Palco pinaagi sa iyang 16 puntos.
Grabe sab nga linubnganay ang nahitabo sa high school division apan ning sangkaa, ang manghod sa UCLM Webmasters nga mao ang UCLM Baby Webmasters mao ang bida.
Wala’y kaluoy nga gipanglampornas sa UCLM Baby Webmasters ang Don Bosco Technological College (DBTC) Greywolves, 92-51.
Sa kadaugan, ang UCLM Baby Webmasters nga ningsaka sa 3-0 nga rekord, nakakuha og bahin sa liderato kauban ang University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Junior Cubs samtang ang Greywolves naumod og samot sa labing ubos nga bahin dala ang 0-4 nga rekord.
Magpadayon ang mga engkuwentro karong Huwebes sa gabii, Septiyembre 24, diin magsangka sa premirong duwa ang high school defending champion Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles ug Benedicto College (BC) Cheetahs.
Sa main game, makigkombati ang college leader BC Cheetahs sa USJ-R Jaguars.
Ang Cheetahs nagsolo sa ibabaw bitbit ang 4-0 nga rekord samtang ang Jaguars adunay 1-3 nga rekord. / ESL