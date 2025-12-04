Lancers misakmit sa no. 2

Mga duwa karon
(USC gym):
4:00 pm- UCLM batok DBTC (High School)
5:30 pm- CIT-U batok
UPC (College)
7:00 pm- BC batok
USJR (College)
Naangkon sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers ang No. 2 nga puwesto human nila gipangbuntog ang Benedicto College (BC) Cheetahs, 72-63, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball college division sa main game niadtong Miyerkules sa gabii, Diysmebre 3, 2025, sa Cebu Coliseum.
Isip benepisyo sa ilang pagkasulod sa Top 2, ang Green Lancers nakabaton og twice-to beat nga bintaha sa semi-finals diin ilahang ikaharong pagbalik ang Cheetahs nga natagak sa No. 3 dala ang 9-4 nga rekord.
Kanunay nga naglabaw ang Cheetahs ni coach BJ Murillo sa sayong bahin sa kombati ug nakaposte sila og dobleng numero nga puntos, 29-18, sa 2nd quarter.
Paspas nga ninggukod ang Green Lancers ni coach Gary Cortes hangtod nga nailog nila pagbalik ang labaw, 36-34, sa hinapos nga bahin sa 2nd quarter.
Taudtaod sab nga sikit ang panagsangka sa 3rd quarter una nakahigayon ang Green Lancers pagpasutoy sa ilang opensa aron inaton ang ilang labaw ngadto sa 55-47.
Human niini, wala na nakabangon pagbalik ang Cheetahs hangtod na sa katapusang gutlo.
Ang Green Lancers gipa-ngulohan ni Kent Ivo Sa-larda pinaagi sa iyang 18 puntos, 18 rebounds, ug pito ka assists.
Nidugang og 17 puntos si Raul Gentallan, niamot og 12 puntos si Paul John Taliman, samtang nihatag og 11 puntos si Albert Sacayan alang sa Green Lancers.
Ang Cheetahs gipangulohan ni Serge Gabines pinaagi sa iyang 14 puntos, nitampo og 13 puntos si Rick Ogong, samtang nitunol og walo ka puntos si Nichol Cabanero.
Sa high school division, nihayag og gamay ang poruhan sa Cebu Institute of Technology University (CIT-U) Junior Wildcats alang sa semi-finals human nila gipangkawras ang San Carlos School of Cebu (SCSC) Baby Warriors, 79-64.
Ang Junior Wildcats ninghuman sa ilang tahas sa single-round elimination dala ang 7-3 nga rekord ug maghuwat na lang sila sa resulta sa nahabiling mga duwa kabahin sa ilang poruhan nga makasulod sa semis.
Ang Baby Warriors nga usa sa natagak nang daan sa eliminasyon, manamilit bawon ang 1-9 nga rekord. / ESL