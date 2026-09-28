Lancers mitiklo sa Webmasters

Mga duwa karon:
6:15 pm- DBTC batok SRCDC (High School)
7:45 pm- UV batok USPF (College)
Nakakuha og bahin sa liderato ang defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers human nila gipangbuntog ang ilang karibal University of Cebu (UC) Webmasters, 80-65, niadtong Dominggo sa gabii, Septiyembre 27, 2026, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) college basketball sa Cebu Coliseum.
Ang Green Lancers nga ningsaka sa 4-1 nga rekord, ningsulbong aron makig-uban sa Benedicto College (BC) Cheetahs ug University of San Carlos (USC) Warriors sa ibabaw nga bahin.
Human sa sikit nga kombati sa 1st half nga nahuman nga nagtabla ang duha ka mga kampo, 38-38, gitamakan og kusog sa Green Lancers ang gasolinador sa ilang opensa aron pagposte og 63-52 nga labaw ug wala na sila molingi pagbalik human niini.
Gipangulohan ni Kent Ivo Salarda ang Green Lancers pinaagi sa iyang 21 puntos samtang nidugang og 18 puntos si Raul Gentallan.
Ang Webmasters nga nahagbong sa 4-2 nga rekord, gipangulohan ni Ray Charles Libatog pinaagi sa iyang 19 puntos samtang niamot og 16 puntos si Luther Gabriel Leonard.
Sa laing duwa sa college division, gipatapsingan sa University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Jaguars ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers pinaagi sa overtime, 62-59.
Sa high school division, gipangkusokuso sa University of Cebu Lapu-Lapu and Mandaue (UCLM) Baby Webmasters ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons, 60-43, samtang gipanglubong og taga liog sa UC Main Baby Webmasters ang Paref Springdale School (PSS) Titans, 102-44. / ESL