Lancers mutosok sa 10-0 rekord

Mosuway pagkuha ang defending champion University of the Visayas (UV) Green Lancers sa perpekto nga rekord sa elimination round sa ilang pagpakigsangka sa University of Southern Philippines-Foundation (USP-F) Panthers sa collegiate division sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball tournament karong adlawa, Dominggo, sa Cebu Coliseum.

Ang Green Lancers ni head coach Gary Cortes naghupot og limpyo nga 9-0 (win-loss) rekord nga baraha, ug kon modaog kini batok sa Panthers, makompleto sa many-time Cesafi champ ang elimination round sweep.

Ang kulbahiman nga duwa maoy magsilbing curtain-clo­ser sa elimination round.

Lauman nga mokombati pud og maayo ang USP-F aron mas mapasolido pa ang ilang plastada sa Final Four.

Kasamtangan nga anaa sa sikit nga lumba sa semifinalists ang USP-F nga adunay 7-2 nga baraha.

Niadtong Huwebes, nakuha sa Green Lancers ang ika-9 nga daog batok USC, 75-67.

Sa laing college game, magtigi ang University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Jaguars (6-3) ug Cebu Institute of Technology-University Wildcats (2-7)

Samtang sa high school di­vi­sion magharong ang league-leaders USJ-R Baby Jaguars (8-1) kontra UCLM Baby Webmasters (8-1), samtang mag-abot ang USP-F Baby Panthers (1-8) batok USC Baby Warriors (1-8).

Sugdan ang Final Four karong Disyembre 5 human ang Cesafi All-Star Games sa Disyembre 3.