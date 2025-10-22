Lancers nagsolo balik sa liderato

Mga duwa karon:
5:15 pm- CEC batok UV (High School)
6:45 pm- UC batok CITU (College)
Naangkon pagbalik sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers ang solong liderato human nila giusban pagbuntog ang University of San Carlos (USC) Warriors, 80-68, sa main game niadtong Martes sa gabii, Oktubre 21, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball college division sa New Cebu Coliseum.
Sa kadaugan, ningsulbong sa ibabaw ang Green Lancers dala ang 6-1 nga rekord samtang ang Warriors nahagbong sa 4-3 nga baraha.
Ning sangkaa, tataw nga gipagawas sa Green Lancers ang ilang kapungot human nila nasinati ang bugtong nilang pilde nga nahitabo sa niagi nilang duwa niadtong Oktubre 12 batok sa higpit nilang karibal nga University of Cebu (UC) Webmasters, 64-70.
Sama sa naandan, ang Green Lancers gipangulohan nila ni Raul Gentallan ug Kent Ivo Salarda.
Si Gentallan nagpakatap og 17 puntos samtang si Salarda, kinsa maoy napiling Player of the Game, niamot og 16 puntos, walo ka rebounds, duha ka assists ug duha sab ka steals.
Ang Warriors gipangulohan ni James Paolo Gica pinaagi sa iyang 20 puntos samtang niamot og 17 puntos si Kyle Maglinte.
Sa high school division, gipangsikaran sa University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Jaguar Cubs ang San Carlos School of Cebu (SCSC) Baby Warriors, 75-69.
Sa laing bahin, magpadayon ang aksyon karong Huwebes, Oktubre 23, diin magsangka sa premirong duwa ang UV Baby Green Lancers batok Cebu Eastern College (CEC) Dragons sa high school division samtang mag-abot sa main game ang UC Webmasters batok Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildcats sa college division. / ESL