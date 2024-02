Lancers, Panthers nasubhan og kadaugan

Mga duwa karon:

7:00 pm- USC batok UV

8:30 pm- USPF batok UC

Nasubhan og parehong kutas nga kadaugan ang University of the Visayas (UV) Green Lancers ug University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers batok sa lainlaing kontra sa pagsugod sa Brgy. Bulacao Sinulog Cup Inter-Collegiate basketball tournament niadtong Huwebes sa gabii, Pebrero 1, 2024, sa Bulacao Sports Complex and Activity Center sa Talisay City, Cebu.

Ang Panthers ningkawras sa University of San Carlos (USC) Warriors, 77-71, sa premirong duwa samtang ang Green Lancers, Cebu Schools Athle­tic Foundation Inc. (CESAFI) champion, ninglupig sa University of Cebu (UC) Webmasters, 79-75, sa main game.

Gikan sa 58-61 nga biya human sa tulo ka quarters, hinayhinay nga gipaandar sa Green Lancers ang ilang opensa sa 4th quarter aron pag-eskapo dala ang upat ka puntos nga kadaugan.

Ang torneyo, nga magdalit og P110,000 nga kinatibuk-ang ganti, nahimo’ng posible sa paningkamot ni Bulacao Brgy. Captain Banjo Abastillas inabagan sa barangay council, SK chairman Britt Prajes, ug Talisay City Mayor Gerald Anthony “Samsam” Gullas.

1st game:

USP.F (77) - Lumingit 17, Peteros 13, Chavez 9, Paquibot 8, Ragalog 5, Bingil 5, Alilin 5, Pesa 4, Go 3, Teres 2, Archival 2, Maglasang 2, Espina 2.

USC (71) - Gica 16, Baroc 15, Octaviano 13, Casania 10, Bacunawa 4, Puntual 4, Booc 3, Balbuena 2, A. Octaviano 2, Caballero 2.

2nd game:

UV (79)- Salarda 17, Gentallan 13, Amistoso 10, Robles 9, Canoy 8, Isabelo 5, Culdora 5, Sacayan 4, Alsola 3, Orcullo 3, Cabellon 2.

UC (75)- Limana 22, Paraldo 11, Leonard 8, Ursal 7, Dajab 7, Pacana 5, Linares 4, Eligoyo 4, Blanco 3, Angelio 2, Rosano 2.