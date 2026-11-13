Lancers, Warriors magkontra og balik

Mga duwa karon:
10:30 am- BC batok CIT-U (High School)
12:30 pm- DBTC batok CEC (High school)
2:00 pm- UCLM batok USPF (High School)
3:30 pm- CIT-U batok UP (College)
5:00 pm- USC batok UV (College)
Ilugan sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers ug University of San Carlos (USC) Warriors ang kasamtangang ikaduhang luna sa college division sa ilang panagharong og balik sa main game karong Sabado, Nobiyembre 14, 2026, sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) Season 26 college basketball tournament sa Cebu Coliseum.
Ang Green Lancers kasamtangang naglingkod sa ikaduhang luna dala ang 8-3 nga rekord apan puwerte ka sikit nga nagsunod ang Warriors sa ikatulo nga adunay 9-4 nga baraha.
Ang modaog ning sangkaa makabaton og hayaghayag nga poruhan nga hingpit nga makasulod sa top 2, nga maghatag og twice-to-beat nga benepisyo inig abot sa nagkaduol nga semi-finals.
Grabe na kamahinungdanon ang mga duwa gikan karon hinungdan nga seguradong ipagawas sa duha ka kampo ang tanan nilang ikabuga.
Ning sangkaa, adunay psychological advantage ang Warriors ni coach Paul Joven tungod kay ilaha mang gipangmakmak ang Green Lancers ni coach Gary Cortes, 81-68, sa premiro nilang sangka niadtong Agusto 30.
Sa laing duwa sa college division, pahugtan og suway sa Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Wildcats (7-4) ang ilang paggunit ikaupat nga puwesto sa ilang pagpakigbatok sa University of the Philippines-Cebu (UPC) Fighting Maroons (2-9).
Kon modaog ang Wildcats, hayan moamag ang ilang purohan nga makasaulod sa top 4 samtang hingpit na nga mawad-an og paglaom ang Fighting Maroons.
Sa high school division, magsangka ang CIT-U Junior Wildcats batok Benedicto College (BC) Baby Cheetahs sa premirong duwa unya mosunod ang mga engkuwentro tali sa Cebu Eastern College (CEC) Dragons batok Don Bosco Technological Center (DBTC) Greywolves ug University of Southern Philippines Foundation (USPF) Baby Panthers batok University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) Baby Webmasters. / ESL