Lancers, Warriors magsangka'g balik

Mobangon og suway gikan sa kapildihan ang defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers sa ilang pagpakigbatok og balik sa University of San Carlos (USC) Warriors sa main game karong Martes sa gabii, Oktubre 21, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball college division sa New Cebu Coliseum.
Sa labing ulahi nilang duwa niadtong Oktubre 12, ang Green Lancers ni coach Gary Cortes nasugamak sa surpresang kapildihan batok sa ilang higpit nga karibal nga University of Cebu (UC) Webmasters, 70-64.
Niini, gilaumang ipagawas sa Green Lancers ang ilang kapungot ngadto sa Warriors ni coach Paul Joven.
Dili ikalimod nga inilog ang Green Lancers ning sangkaa apan dili sila angayang molugak bisan gamay hilabi na kay grabe ka taas ang morale sa Warriors, nga gikan sa tulo ka sunodsunod nga kadaugan.
Sa premiro nilang panagsangka niadtong Septiyembre 23, gipangmakmak sa Green Lancers ang Warriors, 76-61.
Ang Green Lancers, nga adunay 5-1 nga rekord, kasamtangang nakigbahin sa Webmasters sa liderato.
Nagsunod ang Warriors dala ang 4-2 nga rekord diin gikauban nila og puwesto ang Benedicto College (BC) Cheetahs.
Sa premirong duwa, ang USC Baby Warriors makigsangka sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguar Cubs.
Ang Baby Warriors adunay 0-4 nga rekord samtang ang Jaguar Cubs adunay 1-4 nga baraha. / ESL