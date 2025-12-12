Landslide na sab sa Manipis

Gisugdan na sa Department of Public Works and Highways (DPWH) niadtong Biyernes, Disyembre 12, 2025, sa pagkuha sa mga bato ug yuta nga nakababag sa karsada human sa nahitabong landslide sa Sityo Telepono, Barangay Manipis nga bahin sa Toledo Wharf Road.
Temporaryong dili maagian ang rota sa mga motorista.
Sa usa ka post, ang City of Talisay Traffic Operations and Development Office (CT-Toda) nipahayag nga dali nilang gi-deploy sa lugar ang mga heavy equipment human nila nadawat ang taho mahitungod sa maong panghitabo.
Ang mga trabahante nagtutok sa paghawan sa karsada nga wala una paagii sa mga motorista ug sa pagsusi sa kalig-on sa bakilid.
Gipahibalo ang mga motorista nga moagi sa laing rota samtang nagpadayon ang clearing operations. / EHP