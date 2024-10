Landslide sa Kampo 4

Nagkadako ang pagdahili sa yuta sa Toledo Wharf Road (Manipis) sa Barangay Kampo 4, dakbayan sa Tali­say hinungdan nga gisirado gihapon kini sa trapiko sukad sa unang pagdahili niadtong Martes sa kaadlawon, Oktubre 1, 2024.

Si Jonathan 'Joy' Tumulak, pangulo sa City of Talisay-Traffic Operations and Development Authority (CT-TODA) nga nahinabi sa Superbalita sa Dominggo, Oktubre 6, nagkanayon nga ang Department of Public Works and Highways (DPWH) mosusi sa dapit karong buntag, Lunes, Oktubre 7, 2024, aron pag-assess sa kahimtang.

Kini bahin sa pag-ayo sa DPWH sa maong dan nga nagkadako ang bahin sa yuta nga midahili.

"Risgo pa gyud nga agian," matod ni Tumulak, kinsa nihulagway nga ang unang pagdahili sa yuta nga wala pa makaabot sa viewing deck apan ning ulahi, naabot na kini sa maong dapit.

"Nagsige og pangdahili ang yuta labi na panahon nga mag-uwan.." dugang ni Tumulak.

Subling panawagan sa CT-Toda ngadto sa mga motorista sa pagpangita og luwas nga dan nga kaagian.

Ang Toledo wharf road maoy karaan ug duol nga agianan sa padulong sa dakbayan sa Toledo ug pabalik sa Talisay. Laing agianan sa pagkakaron mao ang Naga-Uling Road.

Si Tumulak dili pa makahatag og timeline kon kanus-a kini paagian og pagbalik og sakyanan. / RRM