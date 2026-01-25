‘Lane discipline’ sa Cebu City, hingusgan

Ang Konseho sa Dakbayan sa Sugbo nagtinguha sa pagpatuman sa 'lane discipline' sa mga dagkong dalan pinaagi sa usa ka gisugyot nga ordinansa nga mag-regulate sa mga lane sa dalan ug magpahamtang og multa sa mga dili mosunod.
Ang gisugyot nga “Lane Discipline Ordinance of Cebu City,” nga giduso ni City Councilor Edgardo “Jaypee” Labella, nagtumong sa paghan-ay sa dagan sa trapiko.
Ubos sa maong sugyot, ang pinakawala o ang pinakasulod nga lane (innermost lane) itagana isip overtaking o fast lane.
Samtang ang kinatuohan o ang gawas nga lane (outermost lane) magsilbi nga motorcycle preferred lane.
Kinahanglan una nga butangan og klaro nga mga marka ang dalan sa dili pa sugdan ang pagpanakop.
Ang maong lakang gihimo aron matubag ang grabeng kahuot sa trapiko, mga panagbingkil sa dalan, ug mga disgrasya sa motor, ilabi na kadtong may kalambigitan sa pag-ekis-ekis, pag-counterflow, ug ang pag-ukopar sa mga hinay nga sakyanan sa fast lane.
Aduna kini’y hinay-hinay nga pagpatuman, diin gikinahanglan ang 60 ka adlaw nga traffic engineering study, sa dili pa hingpit nga sugdan.
Ang pagpanakop masugdan lamang kon mapahimutang na ang mga saktong signage ug road markings—sama sa “Left lane – Overtaking/fast lane only” ug “Right lane – Motorcylce preferred lane."
Ang Cebu City Transportation Office (CCTO) mao ang magsilbing nag-unang ahensya sa pagpatuman niini, inabagan sa Philippine National Police (PNP) ug mga opisyal sa barangay. / EHP