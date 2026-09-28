Langyaw gibunalan og bangko sa iyang gikalalis sa imnanan, patay

Patay na nga nadangat sa Celestino Gallares Memorial Medical Center sa Dakbayan sa Tagbilaran ang 63-anyos nga langyaw human ni bunali og bangko sa iyang gikaaway sa usa ka imnanan sa Alona Beach, Barangay Tawala, Lungsod sa Panglao alas 11:45 sa gabii, Sabado, Septiyembre 26, 2026.
Ang biktima giila nga si alyas Britt, 63, American national nga nag-check in sa Malipaj Resort, Purok 2, Barangay Tawala.
Sa imbestigasyon sa Panglao Municipal Police Station, nasayran nga nagkalalis ang biktima ug ang suspek nga pulos hubog nga si alyas Robert, 41, taga Purok 3, Barangay Dimiao, Panglao sulod sa bar sa Alona Beach.
Ang ilang panaglalis niresulta sa sinumbagay apan nikuha ang suspek og bangko ug gibunal kini sa biktima kinsa nakuyapan.
Dali nga nanawag ang management sa imnanan og ambulansya sa Panglao Emergency Medical and Rescue Unit aron dalhon sa tambalanan ang biktima apan gideklara siya nga dead on arrival ni Dr. Fatima Jane Gade Paulene.
Kasamtangan nga gikustodiya sa Panglao Municipal Police Station ang suspek ug gikatakdang pasakaan og tukmang kaso.
Samtang gihimo ang imbestigasyon, nakighinabi ang kapulisan sa mga saksi ug gisusi ang CCTV footage aron masuta ang tinuod nga sirkumstansya sa insidente nga nisangpot sa kamatayon sa biktima. / AYB