Langyaw kritikal human nadasmagan sa trak

Kritikal ang kahimtang sa usa ka Russian national human nadasmagan og truck samtang nagmaneho nga hubog sa iyang motorsiklo niadtong Martes sa kadlawon, Pebrero 10, 2026, sa National Highway, Brgy. Poblacion, Lungsod sa Oslob.
Giila ang biktima nga si Dmitrii Dmitriev, 38 anyos, nga gidali pagbalhin sa usa ka tambalanan sa Dakbayan sa Sugbo tungod sa grabeng samad ug bun-og sa lawas, ilabi na sa iyang nawong.
Sa imbestigasyon ni Police Major Alejandro Batobalonos, hepe sa Oslob Police Station, nasuta nga hubog ang biktima samtang nagmaneho sa iyang Yamaha Mio.
Padulong unta ang biktima sa usa ka 24-hour convenience store aron mopalit og dugang ilimnon tungod kay “nakuwangan” pa kini sa iyang giinom.
Pag-abot sa usa ka intersection, giingong wala mominor ang biktima ug diretso nga nilabang sa highway.
Mao ni hinungdan nga naigo sa nagpaingon nga Isuzu Forward Truck nga gimaneho ni George Dausan Balansag, 43, taga Mabinay, Negros Oriental.
Sa kakusog sa impact, nalagpot ang biktima ngadto sa pikas lane sa karsada.
Nasuta nga wala mag-helmet ang Ruso hinungdan nga maayong pagkamumo sa nawong niini sa semento nga niresulta sa pagkabali sa bukog sa iyang ilong.
Gitanggong na sa Oslob Police Station ang drayber sa truck samtang giandam ang tukmang kaso nga ipasaka batok kaniya. / GPL