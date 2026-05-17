Langyaw nalumos-patay samtang nag-‘snorkeling’ sa Moalboal

Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka babayeng Taiwanese national human gituohang nalumos samtang nag ‘snorkeling’ sa kadagatan sa Panagsama, Barangay Basdiot, lungsod sa Moalboal niadtong Mayo 15, 2026.
Giila ang biktima nga si alyas Yesia, 50 anyos.
Nadawat sa Moalboal Police Station ang taho mga alas 12:30 sa udto nga dunay nalumos gikan sa usa ka tourist police nga si Police Staff Sergeant Ronilo Quirante. Sumala sa imbestigasyon, kauban sa biktima iyang bana nga si alyas Chung.
Matud ni Chung nga nihaw-as siya aron mopahuway samtang iyang asawa nagpadayon sa pag ‘snorkeling.’
Milabay matud pa ang pipila ka minuto, nabantayan sa bana nga wa na kini naglihok samtang anaa sa dagat hinungdan nga nagpakitabang siya sa mga guide.
Gidala gilayon sa Badian District Hospital ang biktima apan gideklarar kini nga dead-on-arrival sa attending physician.
Sa dugang pakisusi, nasayran nga ang biktima ug iyang bana wala nikuha sa serbisyo sa snorkeling guide. / JDG