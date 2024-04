Langyaw napriso kay 2 ka LGBTQ mingreklamo

Nabalhug sa Mabolo Police Station ang usa ka 32 anyos nga lalaki nga Taiwanese national human pasanginli nga nanukmod sa usa ka sakop sa lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer (LGBTQ) sa sulod sa usa ka motel sa North Reclamation Area sa Dominggo sa alas 9:30 sa buntag, Abril 7, 2024.

Tungod sa pagtukmod, natumba ug naigo sa lamisa ang bayot nga niresulta sa pagkasamad sa iyang kilay.

Una nga nagkaila ang langyaw ug bayot sa mobile dating app nga Tinder ug nipasangil ang langyaw nga ang bayot nipaila nga tinuod nga babaye, apan gihimakak kini sa naulahi.

Matod sa langyaw nga nagkita sila sa usa ka mall niadtong Dominggo ug nanulod sa usa ka motel sa North Reclamation Area, Brgy. Carreta, dakbayan sa Sugbo.

Apan sa dihang naghubo na ang bayot, matod sa Taiwa­nese, nakurat siya kay pareho sila, mga lalaki.

Hinungdan nga siya na turnoff ug nidesisyon nga mogawas sa kwarto sa motel.

Apan sa dihang mogawas na unta siya, gipugngan siya sa ba­yot ug sa kauban niini ug gihulga nga kon di mobayad og P10,000 matag usa kanila, siya ikiha apan nibalibad siya kay wala siyay dala nga ingon niana nga kantidad.

Nipugos sa paggawas ang langyaw apan matod niya nga gipugngan siya sa bayot hinungdan nga iyang natukmod ug naparok ang nawong niini sa lamesa nga niresulta sa pagkasamad sa kilay.

Atol sa pagkanaug sa langyaw sa hagdanan, giingon nga nibawos usab ang bayot, siya gitukmod hinungdan sa iyang pagkatumba ug pagkabun-og.

Kining tanan hugot nga gipanghimakak sa duha ka mga sakop sa LGBTQ nga silang alyas Yassi ug Maricar.

Matod ni Maricar dili tinuod ang pangangkon sa Taiwa­nese nga wala siya kahibalo nga sila mga LGBTQ kay giprangkahan na niya kini nga siya transwoman, kon unsay naa sa babaye, naa usab siya niini.

Unang gikasabot sa langyaw si Yassi apan gitawag siya niini kay gusto sa langyaw nga silang tulo.

“Ni request man daw ning Taiwanese daw nga ganahan siyag another girl pa...but we never hide about gender, what we are because you know why should we? Mitug-an mi niya sa tinuod nga kanang kon buot huna-hunaon dili mi pure nga babaye....So niana man siya nga it’s ok because you are so pretty. Niana mi nga pila man ang budget nako? Ana siya nga I will give you P10k each,” matod ni Maricar sa interbyo sa Lunes.

Apan sa dihang nahuman na sila, gikalitan lang siya og ha­pak sa cellphone nga maoy hinungdan nga siya nakuyapan.

Ang mga bun-og nga naangkon sa langyaw tungod kadto sa pagkahulog niini sa hagdan sa motel.

Nasagmuyo siya sa management sa motel kay bisan nakakita na, matod pa, ang mga roomboy nga nagkadugo na siya, wala kini motabang nila.

Apan ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo mopasusi sa aligasyon sa duha ka mga habig.

Tungod ani, si Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for opera­tions sa Cebu City Police Office, nimando sa Mabolo Police Station nga mopalawom sa imbestigasyon.

“We are not depending on that. We still to conduct our own investigation aron masayran unsay nahitabo niadtong mga panahuna. Sa karon naa didto ang atong imbestigador to gather all CCTV sa gawas,” matod ni Rafter.

Ang duha ka LGBTQ nisang-at na og reklamong slight physical injuries apan giingong moreklamo usab ang langyaw sa kasong pagpangilad ug extortion. / AYB