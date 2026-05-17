Langyaw nga manager sa restobar sikop sa ‘pagpamaligya’ og shabu

Usa ka 49 anyos nga langyaw nga manager sa usa ka restobar ang nadakpan sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 pinasikad sa search warrant alas 11:50 sa buntag, Sabado, Mayo 16, 2026 sa Alegria Palms Uno, lungsod sa Cordova.
Giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza ang suspek nga si alyas Matthew, 49, restobar manager ug nagpuyo ra usab sa maong lugar. Nasakmit sa mga operatiba ang usa ka pakete sa gidudahang shabu nga motimbang sa lima ka gramos nga dunay estimated average market value nga P34,000, lakip ang digital nga timbangan ug mga drug paraphernalia.
Ang maong mga ebidensya giduso na ngadto sa PDEA 7 Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis.
Gibutyag ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA7, nga upat ka semana nila nga gipaubos sa case buildup ang maong langyaw human migawas ang iyang pangalan nga nalambigit sa pagpamaligyag shabu sa iyang mga customer.
Giingong makabaligya ang suspek og 75 gramos nga shabu matag semana diin ang iyang mga customer mao ra usab ang kauban niya nga mga langyaw nga moadto sa restobar. / AYB