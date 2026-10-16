Langyaw nga mipahimulos sa 9 ka babaye, gikiha na

Gipasakaan na og kasong pagpanglugos, illegal detention ug kalapasan sa Section 11, Article II, Republic Act 9165 sa Cebu City Police Office ang 59-anyos nga retired investor nga gipasanginlan nga nigamit og mga menor de edad nga mga babaye aron iyang gamiton sa sulod sa iyang giabangang condominium unit sa Juana Osmeña Extension, Barangay Kamputhaw, Siyudad sa Sugbo niadtong Oktubre 14, 2026.
Ang gipasakan og kaso mao si alyas Jonathan, taga Missouri, USA. Matod ni Police Lieutenant Colonel Rolan Aliser, spokesperson sa Police Regional Office 7, nga base sa nigawas sa imbestigasyon sa Inayawan Police Station uban sa Abellana Police Station ug Inter-Agency Council Against Trafficking kun (IACAT), nga dul-an sa 10 ka babaye ang gidala sa maong langyaw sa iyang lawak ug dili na niya kini pagawson.
Ang mga biktima naglambigit sa menor de edad ug duha ka nagpangedaron og 22.
Kini maoy hinungdan nga nagpatung-patong ang kaso nga ipasaka sa kapulisan batok sa suspek nga kasamtangang gibalhog sa Abellana Police Station.
Gawas niini, molusad sab og background investigation ang Cebu City Police Office sa suspek kon wala ba siyay laing kaso nga giatubang didto sa America.
“Ang background investigation, sir, part na na sa atong case buildup unya padayon atong coordination sa laing agencies ilabi na sa iyang gigikanan nga nasod para atong makita kon unsa gyud ang iyang background,” matod ni Aliser.
Ang mga biktima naa na sa kustodiya sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ug gipaubos na sa interbensyon. / AYB