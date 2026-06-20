Langyaw nga ‘nakaligis’ naapsan sa Talisay City

Gitabangan og bunlot ug layug sa mga traffic enforcer sa Dakbayan sa Talisay sa dihang na-intercept ang drayber sa SUV nga gikataho nga nakaligis og motorista sa Barangay Carreta. Cebu City, biniyaan ang biktima.
Ang insidente nahitabo buntag, Biyernes, Hunyo 19, 2026.
Ang maong drayber-suspek nagdumili sa paggawas sa iyang gimaneho nga SUV taliwala sa mga hangyo sa mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations & Development Authority (CT-TODA), apan nagtubag-tubag na hinuon.
Sa inisyal nga report, ang drayber nga gitago sa pangala’ng Ted adunay duha ka rider sa habalhabal nga mipahibawo sa mga enforcer sa Cebu City sa naghaguros nga SUV nga nakabangga og motorista.
Usa sa mga enforcer sa Cebu City Transportation Office ang gisuwayan og ligis sa drayber sa dihang mibabag kini aron nga siya pahunongon.
Gialarma na sab ang plate number sa SUV hinungdan nga gihimo ang road block ug gibabagan pag-abot sa Mananga Bridge, Barangay Tabunok, Talisay City.
Sa dihang gipagawas ang langyaw gikan sa driver seat nagdumili kini bisan pa sa pagbunlot kaniya, ug wa sab niini i-release ang iyang seatbelt hinungan nga nahitabo ang nilayogay.
Mga sakop sa Special Weapon and Tactic sa Talisay City Police ang nitabang sa pagkuha sa maong suspek.
Ang maong sitwasyon nakamugna og trapik sa maong lugar. Sa inisyal nga assessment gituohan nga nakainom ang drayber ug dili mahinabi gawas nga nisukol nagpunay og singgit ngadto sa mga arresting officers.
Ang maong dinakpan ang gi-turn over sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office.
Atol niining pagsuwat, gisusi sab ang pagkonpirmar ug kahimtang niadtong giingong nabiktima sa hit-and-run. / FVQ