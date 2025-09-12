Lapad nga wedding scam sa Sugbo padayong giimbestigar sa NBI 7

Padayon ang imbestigasyon sa National Bureau of Investigation (NBI) 7 sa mga wedding coordinator nga nangilad sa ubay-ubay na nga mga kaslunon sa Sugbo.
Subay sa pakisusi sa NBI 7, kapin sa 100 na ka mga paresan ang nailad sa Sugboanong wedding coordinator nga nailhan nga Joshua Events and Party Services.
Matod ni Atty. Renan Oliva, Regional Director sa NBI-7, nga padayon ang ilang imbestigasyon subay sa pagduol sab sa pipila nga nabiktima sa giingong wedding scam.
Sama sa kaniadto kaslunon nga si Noela Gimena nga nakabayad og moabot sa P200,000 aron mahan-ay ang ilang kasal apan nasayran na lang niya nga walay na-booked nga venue, walay pagkaon, ug uban pang services nga ilang gilauman nga anaa sa ilang engrandeng kasal.
Matod ni Gimena nga nituo siya sa maong coordinator sanglit mao kini ang nahimong coordinator sa iyang igsuon ug giingong maayo ang ilang mga review online.
Iyang gidugang nga nitumaw ang iyang pagduda human niya gi-follow up ang venue apan walay na-booked ubos sa ilang pangalan.
Matod ni Karen, maayo na lang kay dunay mga sponsor nga nitabang kanila nga mahinayon ang ilang gitinguhang kasal.
Gawas kanila, samang kasinatian sa magtiayon nga gitago sa ngalan nga Sara ug John kinsa nakabayad sab og halos tunga sa milyon alang sa ilang kasal. Apan napakyas kini human madawat ang bayad, wala na sab kini motubag kanila.
Giingong wala na sab silay madangpan nga opisina gawas sa pagduso og reklamo sa NBI 7.
Tinguha sa mga biktima nga adunay opisina nga mahimong makaabag sa mga kaslunon sa umaabot aron malikayan ang susamang insidente.
Giawhag sa NBI 7 ang mga nabiktima nga moduso sa ilang reklamo sa buhatan aron mapalawman pa ang imbestigasyon sa mga tawo nga nalambigit sa pagpangilad.
Nanawagan ang mga biktima sa nga opisyal sa kagamhanan lakip sab sa tourism sector nga abagan ang mga kaslunon nga malikayan ang samang hitabo ilabi na nga ang Sugbo naisip nga usa sa wedding destination sa nasod. / ANV