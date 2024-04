Lapid: Desalinated water makatabang

Nagkadaghan ang mga barangay sa Metro Cebu nga nakasinati og krisis sa tubig tungod sa grabeng huwaw, busa ang Metropoli­tan Cebu Water District (MCWD) gusto nga ang duha ka mga desalination plant magsugod sa paghatod og tubig sa dili pa ang Hulyo 2024.

Sa pakighinabi sa telepono niadtong Sabado, Abril 13, si MCWD Officer-In-Charge John Dx Lapid nitug-an sa SunStar Cebu nga magamit na ang proyekto sa desalination plant sa Barangay Opao sa dakbayan sa Mandaue ug sa Barangay Mambaling sa dakbayan sa Sugbo, aron mami­nosan ang kanihit sa tubig dala sa El Niño.

Bisan pa, nalangan ang pagkompleto sa proyekto tungod sa lainlaing mga hinungdan, lakip ang pagkalangan sa mga permiso ug ang civil works.

“Nag-expect ta mi nga late December (2023) kay moa­gas na, pero wala man naapas daghan kaayo og factors nga nahitabo,” matod ni Lapid.

“Hopefully, but no promises yet nga makaagas unta as early as possible,” dason niya.

Si Lapid niingon nga ang mga tinubdan sa tubig sa MCWD naglisod sa paghatod og tubig tungod sa huwaw.

Busa, giawhag ni Lapid ang mga konsumidor sa MCWD ug ang kinatibuk-ang publiko nga magkonserbar sa tu­big taliwala sa krisis sa tubig.

Siya nidugang nga ang MCWD wala nay igong suplay sa tu­big nga makaserbisyo sa ilang prangkisa tungod sa daghang mga hinungdan sama sa saltwater intrusion sa groundwater o aquifers.

“We abused our groundwater so much because we don’t have control over extracting too...” dason niya.

Dugang pa niya nga makatabang unta ang mga lawom nga atabay aron maminusan ang epekto sa dry spell, apan dili na kini magamit tungod sa kontaminasyon sa parat nga tubig.

Sa pagkakaron, si Lapid niingon nga ang MCWD nipatuman na og water rationing pinaagi sa pagbutang og mga tangke sa tubig ngadto sa mga apektadong barangay. / EHP