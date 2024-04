Lapid wa pasudla sa MCWD

Gibabagan si manlalaban John Dx La­pid sa pagsulod sa edipisyo sa main office sa Metropo­litan Cebu Water District (MCWD) sa Brgy. Sto. Niño, dakbayan sa Sugbo sa iyang unang adlaw sa pagkatudlo isip acting general manager sa MCWD sa Lunes, Abril 15, 2024.

Si Lapid maoy MCWD customer care division head sa wa pa gitudlo nga acting GM.

Kini ubos sa mando sa board of directors nga gipangulohan ni chairman Jose Daluz III nga nagdili kaniya ug sa mga miyembro sa interim board of directors sa pagsulod sa lugar sa water district.

Kini nga lakang nahitabo human sa memorandum nga gipirmahan ni suspended general manager Edgar Donoso nga pinetsahan og Abril 15 alang sa dinaliang pagpatuman.

Ang memorandum gihimo usab subay sa MCWD board resolution nga giaprubahan atol sa special meeting sa board niadtong Abril 12.

“The general manager is hereby directed to implement a lockdown to secure the premises of the MCWD to ensure unhampered public service and protect the well-being and safety of its employees against any form of intimidation and harassment,” tipik sa memorandum.

Giaprobahan ni Daluz board niadtong Abril 12 ang usa ka resolusyon nga nagtugot sa general manager sa pagpasaka sa mga gikinahanglang kasong kriminal ug administratiba batok sa mga sakop sa interim board of directors tungod sa giingong pagpang-agaw sa otoridad ug uban pa.

Ang samang resolusyon nagmando usab sa pag-isyu og show cause order ngadto kang Lapid alang sa giingong pag-agaw sa otoridad sa general manager, insubordination, ug pagpahigayon og prejudicial to the best interest of the service, aron ipasabot ang iyang pagkalambigit ug mga aksyon sa pagsuporta sa “illegal takeover and defying the status quo position.”

Si Lapid, sa unang report sa SunStar Cebu niadtong Abril 13, niingon nga ang interim board sa Local Water Utilities Administration (LWUA), nipahibawo kaniya niadtong Abril 12, bahin sa iyang temporaryo nga appointment nunot sa 90 ka adlaw nga preventive suspension ni Donoso.

KOMPRONTASE

Si Cebu City Administrator Collin Rosell ug Cebu City Budget Officer Jerone Castillo miadto sa MCWD sa Lunes, Abril 15, 2024.

Usa ka mubo nga komprontasyon ang nahitabo tali sa duha ka mga partido.

Ang kalihim sa MCWD nga si Jodelyn May Seno nihangyo kang Rosell ug Castillo nga mobiya na kay mga empleyado sila sa City Hall.

Hinuon, sila si Rosell ug Castillo, wala magtagad sa hangyo ni Seno, nga nangatarungan nga si Seno gisuspenso na. / EHP / AML / JJL