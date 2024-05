Lapu athletes giuwan og suporta sa kagamhanan

Gipangulohan nila ni Congressional Representative Cynthia “Cindi” Chan ug Mayor Junard “Ahong” Chan ang pag-apud-apod sa dul-an 700 ka mga delegado sa libreng uniporme nga naglakip sa jogging pants, jackets, t-shirt, sapatos, ug playing uniforms.

Gawas sa mga nahisgutan, giabaga usab sa Local Government Unit (LGU) pinaagi sa Special Education Funds (SEF) ang mga gamit sa mga atleta, transportasyon, pagkaon, ug uban pang mga panginahanglanon alang sa mga delegado sa DepEd, Division of Lapu-Lapu City nga misalmot sa Central Visayas Regional Athletic Association (CViRAA) nga gipahigayon sa dakbayan sa Sugbo nga gisugdan sa May 2, 2024 ug matapos karong May 9.

Gipangulohan ni Schools Division Superintendent, Dr. Marilyn S. Andales ug ni Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Ronald Y. Ferrer, lakip na sa kinatibuk-ang puwersa sa DepEd, Lapu-Lapu City ang dakong pasalamat sa walay pu-as nga pagsuporta sa mga kalihukan sa departamento. Dako usab ang kahinangop sa departamento sa mainitong pag-abi-abi sa mga namunuan sa Mabolo National High School ug sa Bagong Lipunan Elementary School, uban usab sa mga kauban sa tunghaan.

Maningkamot ang mga delegado nga masuklian ang kaayo nga gipaambit sa dakbayan sa Lapu-Lapu.

Gipaabot sa Siyudad sa Sugbo ang 12,000 ka partisipante gikan sa 20 ka schools division sa rehiyon alang sa sporting meet, diin 8,500 niini mga student-athletes, uban sa naglangkob sa technical committee ug coaching staff.

Taliwa sa presensya sa liboan ka mga atleta, coaches ug staff, ang kapulisan nagpahugot sa seguridad.

Ang Lapu-Lapu City Police Office nipadala og una og iyang mga sakop aron motabang sa pagbantay sa CVIRAA uban sa lain pang police offices. / Tampo ni Sinfronia R. Berdin