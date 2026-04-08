Lapu City Hall mipatuman sa 4-day work week

Ipatuman na sa kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu og temporaryo nga four-day workweek sa pinili’ng mga opisina isip tubag sa nagpadayo’ng krisis sa enerhiya sa kalibutan.
Si Mayor Ma. Cynthia King-Chan niluwat og usa ka executive order (EO) niadtong Miyerkules, Abril 8, 2026, nga nagtakda sa bag-ong oras sa trabaho gikan sa alas 7:30 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabii, Lunes hangtod Huwebes.
“The City Government recognizes the need to implement more energy-saving measures due to the escalating prices in fuel and the low fuel reserves of the country,” suma sa tipik sa maong EO.
Ang maong kamanduan, nga moepikto sa Lunes, Abril 13, naglangkob sa 30 ka mga opisina nga mosunod sa gipamubo nga eskedyul sa trabaho, lakip na ang Opisina sa Mayor, City Attorney, City Administrator, Human Resources Management and Development Office, Bise Mayor, ug ang Opisina sa Sangguniang Panlungsod.
Samtang, mokabat sa 18 ka mga frontline offices sama sa panglawas, trapiko, ug environmental management, ang magpabilin sa regular nga oras nga alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes.
Gisuspenso ang overtime work alang sa mga opisina nga ubos sa four-day workweek.
Bisan pa niana, giklaro sa mga opisyal nga ang overtime sa adlawng Biyernes, mga adlaw sa semana, hinapos sa semana, ug mga holiday mahimong tugotan ubos sa dinalian nga mga kahimtang, apan kinahanglan kining aprobahan sa Mayor ug dunay sinuwat nga katarungan gikan sa hepe sa departamento nga magdetalye sa kamahinungdanon niini.
Gidugang sa EO nga kung ang usa ka holiday matunong sa adlawng Biyernes, ang regular nga eskedyul nga alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon ang sundon alang nianang semanaha.
Sa sayo pa, gipaubos ni Chan ang dakbayan sa state of preparedness, sa pagpaabot nga ang tensyon sa Middle East mahimong mopasaka sa presyo sa mga nag-unang palitunon ug lokal nga transportasyon.
Ang maong mga lakang sa pagdaginot nag-target sa inadlaw-adlaw nga operational expenses, lakip na ang 50 porsyento nga pagkunhod sa alokasyon sa gasolina alang sa nagkalain-laing mga opisina sa City Hall. / DPC